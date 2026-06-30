В украинском городе Черновцы уже три кладбища переполнены свежими воинскими захоронениями. Об этом рассказал пленный военнослужащий 116-й отдельной механизированной бригады ВСУ Франц Юрашик, кадры допроса есть в распоряжении ТАСС.

По его словам, центральное кладбище уже полностью заполнено, и сейчас под захоронения оборудуют новые территории. Военнопленный подчеркнул, что всю ответственность за гибель украинских солдат несёт лично Владимир Зеленский.

«На его совести эти кладбища. Можно было давно сесть за стол переговоров, а не продолжать играть артиста», — заявил Юрашик. Он дал понять, что именно нежелание киевского режима идти на мирные договорённости привело к чудовищным потерям.

Ранее стало известно, что на Краснолиманском направлении из-за массовой гибели личного состава расформированы два батальона теробороны из 117-й отдельной бригады ВСУ. К таким последствиям привели опустошительные атаки российской авиации.