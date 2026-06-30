Латвия к концу лета возведёт «стену дронов» на границе с Россией и Белоруссией

В Латвии планируют к концу лета развернуть «стену дронов» на всей протяжённости границы с Россией и Белоруссией, заявил премьер-министр республики Андрис Кулбергс. Его слова передаёт гостелерадио LSM.

«Есть чёткое обещание — в июле и августе у нас будет обеспечено антидроновое решение на всём протяжении как российской, так и белорусской границы. Что это значит? Нам не придётся каждый раз поднимать авиацию в воздух, если вдруг возникнет угроза от дронов», — пояснил глава правительства.

К слову, в апреле тогдашний министр обороны Андрис Спрудс отмечал, что такая «стена» никогда не станет непреодолимым препятствием для беспилотников. Проект является совместной инициативой Германии, Польши, Финляндии и стран Балтии и предусматривает создание многослойной системы мониторинга и автоматизированной защиты от дронов вдоль восточных границ Европы.

Ранее исполняющий обязанности министра обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что в ведомстве не существует отдельной программы под названием «стена дронов» и закупки по ней не ведутся, хотя обсуждения этой темы ранее звучали. Он уточнил, что работа над системой противодействия беспилотникам началась ещё в январе–феврале этого года, но как отдельный проект она не оформлена.