В Крыму автомобиль Mercedes с женщиной рухнул с обрыва на 350 метров

В Крыму на горе Клементьева автомобиль Mercedes-Benz сорвался с обрыва и улетел вниз. Водитель — женщина — пострадала, её эвакуировали. Об этом сообщили представители МЧС региона.

«В пгт. Коктебель на горе Клементьева, часть горная поисково-спасательная совместно с Крым-Спас оказали помощь водителю, который не справился с управлением легкового автомобиля и совершил съезд с обрыва», — говорится в сообщении.

Машина упала примерно на 350 метров ниже по склону. Спасатели спустились, нашли женщину рядом с авто, оказали первую помощь: наложили шину на ногу и закрепили воротник Шанца. Затем на носилках по сложному рельефу её вынесли к карете скорой помощи. Обстоятельства аварии пока выясняются.

Ранее под Нижним Новгородом, в деревне Ольгино, утром 30 июня произошла крупная авария. Водитель грузовика не выдержал дистанцию и врезался в 17 машин.