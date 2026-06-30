Что делать, если в отпуске потеряли паспорт, и зачем вам два свидетеля: план действий

Нередко отпуск омрачает потеря документов. Что делать, если вы остались без паспорта — в России или за границей, — читателям Life.ru объяснил депутат Госдумы от партии ЛДПР, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.

Если потеряли паспорт в поездке по России

Если вы потеряли паспорт в России, главное — не паниковать. Восстановить документ можно быстро и без привязки к прописке. Сразу подайте заявление в полицию — это обезопасит вас от мошенников, которые могут оформить на утерянный паспорт микрозайм или переоформить сим-карту. В отделении вам выдадут талон-уведомление. Каплан Панеш Депутат Госдумы

Далее обратитесь в МФЦ или паспортный стол МВД по месту фактического нахождения, ехать по прописке не нужно. Для подтверждения личности подойдут загранпаспорт, водительские права, военный билет или СНИЛС. Если ничего нет — можно привести двух свидетелей, которые подтвердят вашу личность. Оплатите госпошлину 1500 рублей. Попросите выдать временное удостоверение личности, чтобы купить билеты на обратную дорогу. Срок изготовления нового паспорта — 5–10 дней.

Если потеряли паспорт за границей

Если вы потеряли паспорт за границей, алгоритм строже, так как без документа вы не сможете сесть на обратный рейс. Немедленно обратитесь в местную полицию и получите справку о потере — без неё наши дипломаты не начнут оформлять документы. Затем обратитесь в Консульство или Посольство РФ, это единственный орган, который может подтвердить вашу личность для возврата домой.

С собой нужно иметь две фотографии 3,5×4,5 см, копию паспорта (если есть) и справку из полиции. В консульстве оформят свидетельство на въезд (возвращение) в РФ — разовый документ, заменяющий паспорт. Срок оформления — 1–3 рабочих дня. С этим свидетельством вы сможете купить билет и вылететь домой. На границе РФ вас пропустят, но направят в паспортный стол для сверки данных. После возвращения идёте в полицию, пишете заявление об утере, затем получаете новый паспорт.

Потеря паспорта не должна испортить отпуск. Главное — знать чёткий алгоритм и не поддаваться панике. И всегда имейте при себе копии документов. Каплан Панеш Депутат Госдумы