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30 июня, 10:31

Что делать, если в отпуске потеряли паспорт, и зачем вам два свидетеля: план действий

Оглавление
Если потеряли паспорт в поездке по России
Если потеряли паспорт за границей

Депутат Панеш: При утере паспорта за границей могут потребоваться два свидетеля

Обложка © ChatGPT / Life.ru

Обложка © ChatGPT / Life.ru

Нередко отпуск омрачает потеря документов. Что делать, если вы остались без паспорта — в России или за границей, — читателям Life.ru объяснил депутат Госдумы от партии ЛДПР, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.

Если потеряли паспорт в поездке по России

Если вы потеряли паспорт в России, главное — не паниковать. Восстановить документ можно быстро и без привязки к прописке. Сразу подайте заявление в полицию — это обезопасит вас от мошенников, которые могут оформить на утерянный паспорт микрозайм или переоформить сим-карту. В отделении вам выдадут талон-уведомление.

Каплан Панеш

Депутат Госдумы

Если вы потеряли паспорт в России, главное — не паниковать. Восстановить документ можно быстро и без привязки к прописке. Сразу подайте заявление в полицию — это обезопасит вас от мошенников, которые могут оформить на утерянный паспорт микрозайм или переоформить сим-карту. В отделении вам выдадут талон-уведомление.
Если вы потеряли паспорт в России, главное — не паниковать. Восстановить документ можно быстро и без привязки к прописке. Сразу подайте заявление в полицию — это обезопасит вас от мошенников, которые могут оформить на утерянный паспорт микрозайм или переоформить сим-карту. В отделении вам выдадут талон-уведомление.

Далее обратитесь в МФЦ или паспортный стол МВД по месту фактического нахождения, ехать по прописке не нужно. Для подтверждения личности подойдут загранпаспорт, водительские права, военный билет или СНИЛС. Если ничего нет — можно привести двух свидетелей, которые подтвердят вашу личность. Оплатите госпошлину 1500 рублей. Попросите выдать временное удостоверение личности, чтобы купить билеты на обратную дорогу. Срок изготовления нового паспорта — 5–10 дней.

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Если потеряли паспорт за границей

Если вы потеряли паспорт за границей, алгоритм строже, так как без документа вы не сможете сесть на обратный рейс. Немедленно обратитесь в местную полицию и получите справку о потере — без неё наши дипломаты не начнут оформлять документы. Затем обратитесь в Консульство или Посольство РФ, это единственный орган, который может подтвердить вашу личность для возврата домой.

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С собой нужно иметь две фотографии 3,5×4,5 см, копию паспорта (если есть) и справку из полиции. В консульстве оформят свидетельство на въезд (возвращение) в РФ — разовый документ, заменяющий паспорт. Срок оформления — 1–3 рабочих дня. С этим свидетельством вы сможете купить билет и вылететь домой. На границе РФ вас пропустят, но направят в паспортный стол для сверки данных. После возвращения идёте в полицию, пишете заявление об утере, затем получаете новый паспорт.

Потеря паспорта не должна испортить отпуск. Главное — знать чёткий алгоритм и не поддаваться панике. И всегда имейте при себе копии документов.

Каплан Панеш

Депутат Госдумы

Потеря паспорта не должна испортить отпуск. Главное — знать чёткий алгоритм и не поддаваться панике. И всегда имейте при себе копии документов.
Потеря паспорта не должна испортить отпуск. Главное — знать чёткий алгоритм и не поддаваться панике. И всегда имейте при себе копии документов.

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Александра Вишнякова
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