Никаких платежей! Адвокат объяснил, как спасти себя, если на вас повесили чужой кредит

Если на человека оформили кредит без его согласия или его карта оказалась задействована в мошеннических переводах, действовать нужно быстро и без паники, заявил адвокат Алексей Гридин. По его словам, чаще всего речь идёт о двух схемах.

В первом случае злоумышленники используют скан паспорта, утечку персональных данных или взломанный аккаунт на «Госуслугах», а человек узнаёт о кредите уже от банка или коллекторов. Во втором жертву запугивают звонками якобы из силовых структур или банка и вынуждают подтвердить операцию кодом из СМС.

В обеих ситуациях важно сразу собрать доказательства: скриншоты, сообщения, выписки, данные звонков и показания свидетелей. Затем нужно проверить кредитную историю через «Госуслуги», чтобы выяснить, где и на каких условиях был оформлен заём.

После этого придётся лично подать заявление в полицию и получить талон-уведомление. С ним нужно обратиться в банк или микрофинансовую организацию с требованием аннулировать договор, а при отказе — жаловаться в Банк России или идти в суд.

«Главная ошибка — это попытка договориться с банком или внести хоть один платёж. Любое перечисление денег по спорному договору может быть расценено как признание долга. После этого отыграть назад будет сложнее», — отметил юрист в интервью «Газете.ru».

Ранее россиянам рассказали, как распознать мошенника по первым словам и не потерять деньги. В частности, насторожить должны сообщения о «странных операциях по карте», «блокировке доступа» или «чужой заявке на заём, оформленной на ваше имя».