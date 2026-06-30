Киев накрыло едким облаком из-за пожаров в Чернобыльской зоне

Киев накрыло едким облаком из-за пожара в Чернобыльской зоне, пишут украинские СМИ. Жителей призывают не выходить на улицы и закрыть окна.

«В Киеве снова жесть... Дышать нечем! <...> Фиксируются превышения частиц вредных веществ», — пишет журналист Андрей Смолий.

В некоторых районах города качество воздуха превышает норму в четыре раза, что опасно для здоровья. Пожары в Чернобыльской зоне длятся пять дней. Тушение осложняется сильным ветром и жарой.

Напомним, что качество воздуха и видимость в Киевской области заметно ухудшились. Украинский гидрометцентр сообщил, что с 27 по 28 июня продукты горения от пожаров, которые начались 25 июня, распространились на юг — затронули Киев, Вышгородский, Бучанский и Броварской районы. Спутники зафиксировали повышенный уровень угарного газа и мелких частиц в воздухе на расстоянии до 170 километров от очагов возгорания.