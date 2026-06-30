Мобильная связь за границей без переплат: чем туристам обязан оператор и за что блокируют в Турции

Счёт за мобильную связь за границей может стать неприятным сюрпризом, если не подготовиться заранее. Генеральный директор турагентства «Дотур» Олеся Адамушкина объяснила, как не переплатить за роуминг и какие права есть у абонента.

Перед поездкой за границу стоит уделить пару минут настройке телефона, чтобы счёт за связь не превратился в отдельную строку отпускного бюджета. По закону о связи оператор обязан предоставить достоверную информацию о стоимости звонков и интернета за рубежом, причём в рублях и бесплатно по запросу. Олеся Адамушкина Генеральный директор турагентства «Дотур»

Первый шаг, по словам эксперта, — зайти в личный кабинет ещё дома и посмотреть точные цифры по нужной стране. ФАС отдельно обязала крупных операторов заранее сообщать абоненту, что за границей тарификация меняется. Если оператор списал деньги без предупреждения, абонент вправе подать претензию и потребовать перерасчёт. Письменный ответ оператор обязан дать в течение 30 дней.

Главная статья расходов в поездке — мобильный интернет. Навигатор, автообновление приложений и фоновая загрузка способны увести баланс в минус за сутки. Адамушкина советует отключить передачу данных в роуминге до пересечения границы и включать её только через подключённый пакет с фиксированной ценой.

Дешевле домашнего роуминга обычно местная связь. Технология eSIM работает у российских операторов уже несколько лет — виртуальную сим-карту нужной страны можно установить ещё до вылета и оплачивать интернет по местным расценкам без замены физической карты. Физическую сим на месте тоже легко купить, хотя во многих странах для оформления попросят паспорт.

Отдельная история — для тех, кто едет надолго в Турцию. Ввезённый аппарат подключается к сети по номеру IMEI, и примерно через 120 дней суммарного пребывания телефон блокируется, если владелец не оплатил государственный сбор за регистрацию устройства. Туристу на пару недель это не грозит.

И ещё одна деталь — с ноября 2025 года российская сим-карта после международного роуминга на сутки попадает под «период охлаждения». Мобильный интернет и короткие сообщения временно отключаются, голосовые звонки работают как обычно. Сделано это ради безопасности, доступ снимается после простой проверки по ссылке от оператора или звонка в колл-центр. Само общение в поездке дешевле всего держать через звонки по Wi-Fi на домашнем тарифе и через мессенджеры.

А депутат Госдумы Каплан Панеш в беседе с Life.ru предостерёг от главной ошибки при оформлении туристической страховки — погони за дешевизной. Низкая цена, по его словам, почти всегда означает урезанный набор опций, что за рубежом оборачивается отказом в помощи. Парламентарий напомнил, что минимальная страховая сумма установлена на уровне двух миллионов рублей, но для стран с дорогой медициной, например Шенгенской зоны, лимит должен составлять не менее 40 тысяч евро, или свыше 3,4 миллиона рублей. Полис обязателен по закону, и при отсутствии покрытия все расходы лягут на самого туриста.