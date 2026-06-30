Алексей Гуськов станет ведущим научпоп-цикла РЕН ТВ о планете Земля

Телеканал РЕН ТВ анонсировал премьеру масштабного научно-популярного проекта. Ведущим цикла «Что мы знаем о планете Земля?» станет народный артист РФ Алексей Гуськов.

Создатели обещают перевернуть представление о жанре. Классическую науку соединили с динамикой блокбастера и визуализацией на базе искусственного интеллекта. С помощью ИИ-технологий актёр будет буквально перемещаться по планете, оказываясь в эпицентре событий и объясняя механику сложнейших природных явлений через зрелищные эксперименты.

Сам Гуськов сравнил этот опыт с голливудскими технологиями и признался, что работать в новой системе координат, созданной с участием ИИ, невероятно интересно. Он добавил, что мир, сконструированный при помощи искусственного интеллекта, — это будущее.

Каждая 46-минутная серия станет полноценным расследованием тайн Земли на стыке географии, биологии, химии и физики. Зрителям ответят на самые интригующие вопросы: сколько раз вымирала жизнь, как укротить ураганы, зачем планете столько соли и почему Земля трещит по швам.

Ранее Life.ru рассказывал, что сайт телеканала 78.ru занял первое место в рейтинге «Медиалогии» по итогам первого квартала. В тройку лидеров также вошли «Фонтанка» и «Петербургский дневник». Годом ранее ресурс тоже лидировал по индексу цитируемости. Телеканал вещает с сентября 2017 года и за три года превратился из главного городского вещателя в лидера среди информационных СМИ Петербурга, входит в МИЦ «Известия» и «Национальную Медиа Группу».