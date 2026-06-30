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30 июня, 12:32

Дама строгих правил устраивает выговоры отдыхающим на пляже Сочи девушкам за «неправильные» купальники

В Сочи отдыхающая устроила скандал на пляже из-за купальника другой девушки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Serg Grbanoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Serg Grbanoff

На сочинском пляже разгорелся конфликт из-за внешнего вида купальника. Одна из отдыхающих устроила публичные разборки, посчитав наряд другой девушки неподобающим. Та записала весьма резкую беседу на телефон.

Страсти из-за купальника на пляже Сочи. Видео © Telegram / Угар Краснодар

По словам героини инцидента, неизвестная женщина почти час пристально наблюдала за ней и подругой. Затем начала бросать в их сторону влажные салфетки. Когда муж недовольной дамы ушёл купаться, она подошла и высказала претензию. Возмущённая отдыхающая заявила, что является матерью и женой, и не хочет видеть девушек в таком купальнике.

На этом блюстительница пляжной нравственности не остановилась. Она обошла соседние шезлонги, опрашивая других курортников о допустимости наряда. Кроме того, замечания получили ещё несколько отдыхавших девушек.

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Ранее Life.ru рассказывал дикую историю с пляжа Чебоксар — там мужчина тайно снимал девушек в купальниках на пляже, а на требование удалить фото показывал распечатку Конституции, заявив о праве свободно распространять информацию. Ещё фотограф признавался, что запечатлел бы их и без одежды. Испуганные подруги вызвали полицию и отметили, что не одни просили прекратить съёмку.

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Юрий Лысенко
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