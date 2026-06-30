При освобождении посёлка Ильиновка российские военнослужащие взяли в плен четырёх украинских солдат, не совершив ни одного выстрела. Об этом рассказал командир штурмовой роты 77-го отдельного мотострелкового полка с позывным Снегирь.

По его словам, две штурмовые группы окружили три больших здания, где укрывались украинские военные. Предложение добровольно сдать оружие осталось без ответа, и часть противника была уничтожена. Наши бойцы заняли здания, но тут подоспело подкрепление ВСУ, так как командование не смогло связаться с сослуживцами, не зная, что те ликвидированы.

«Когда они подошли, наши военнослужащие их встретили. Всё было как в кино. Те постучались, наши открыли и взяли в плен. Четыре человека взяли в плен без боя», — поделился Снегирь в беседе с РИА «Новости».

Средний возраст захваченных военнослужащих составил около 50 лет, отметил командир. Он добавил, что украинские солдаты были измождённые и даже не пытались дать отпор.

Как сообщалось, 28 апреля российские войска взяли под контроль Ильиновку в ДНР. К успеху привели наступательные действия группировки войск «Южная».