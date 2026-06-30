Директор и завуч школы за деньги пустили учеников на ЕГЭ с телефонами и радио

В Черкесске в суд поступило уголовное дело против директора сельской школы и завуча одной из городских школ. Их обвиняют в получении взяток за содействие ученикам во время ЕГЭ, сообщили в объединённой пресс-службе судов Карачаево-Черкесской Республики.

По версии обвинения, в мае—июне 2025 года обе женщины были руководителями пунктов проведения экзаменов. Следствие считает, что они действовали по предварительному сговору и получили деньги за помощь четырём школьникам.

«Обеспечивали беспрепятственный вход в ППЭ и выход из него с техническими средствами (наушники, радиостанция, мобильный телефон)», — уточнили в суде.

Дело возбуждено по статье о получении взятки должностным лицом. В отношении подсудимых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее Рособрнадзор выпустил методические рекомендации, в которых перечислены причины для удаления школьника с Единого государственного экзамена. Среди них — наличие телефонов и шпаргалок.