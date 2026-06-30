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Регион
30 июня, 12:38

Число пострадавших при атаке БПЛА в Егорьевске возросло до четырёх

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Количество пострадавших в результате атаки беспилотника на Егорьевск Московской области увеличилось до четырёх человек. Обновлённые данные привёл глава муниципального округа Дмитрий Викулов.

Удар пришёлся по жилому частному дому. Всего пострадали пять человек — трое взрослых и двое детей. Шестимесячный младенец скончался. Остальные раненые с травмами различной степени тяжести доставлены в Егорьевскую больницу, врачи оказывают им всю необходимую помощь. Один пострадавший от госпитализации отказался, ему помогли на месте.

Глава округа выразил соболезнования семье погибшего ребёнка и заверил, что родным будет оказана вся необходимая поддержка, включая материальную. Ситуация находится под личным контролем губернатора Московской области Андрея Воробьёва.

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Напомним, в ночь на 30 июня в Егорьевске при попытке ВСУ атаковать столичный регион погиб шестимесячный младенец. Ребёнок находился в доме, загоревшемся после падения беспилотника. Двух взрослых и ещё одного ребёнка спасли.

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Юрий Лысенко
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