Москва в очередной раз призывает мир обратить внимание на преступления Киева против мирного населения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Хотели бы обратить внимание международного сообщества, привлечь внимание международного сообщества к этим преступным действиям киевского режима», — сказал представитель Кремля.

Напомним, в результате попытки ВСУ атаковать столичный регион в ночь на 30 июня в Егорьевске погиб шестимесячный младенец. Он находился в доме, загоревшемся после падения БПЛА. Двух взрослых и ещё одного ребёнка удалось спасти. Дмитрий Песков назвал трагедию результатом действий Киева.