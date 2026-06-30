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Регион
30 июня, 09:41

Песков: Россия призывает мир обратить внимание на преступления Киева

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Москва в очередной раз призывает мир обратить внимание на преступления Киева против мирного населения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Хотели бы обратить внимание международного сообщества, привлечь внимание международного сообщества к этим преступным действиям киевского режима», — сказал представитель Кремля.

ВСУ ночью пытались атаковать Москву с помощью 61 БПЛА
ВСУ ночью пытались атаковать Москву с помощью 61 БПЛА

Напомним, в результате попытки ВСУ атаковать столичный регион в ночь на 30 июня в Егорьевске погиб шестимесячный младенец. Он находился в доме, загоревшемся после падения БПЛА. Двух взрослых и ещё одного ребёнка удалось спасти. Дмитрий Песков назвал трагедию результатом действий Киева.

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Матвей Константинов
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