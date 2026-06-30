Украинка родила девочку и продала её двум «‎папам» в Польше за €9 тысяч

Жительница Кривого Рога за 9 тысяч евро родила ребёнка для однополой пары* и незаконно вывезла его с Украины в Польшу. Её осудили условно на один год, следует из материалов Мостиского районного суда.

В 2021 году она нашла в интернете объявление харьковской фирмы о коммерческом суррогатном материнстве и решила заработать. Ей обещали 12–14 тысяч евро, включая ежемесячные выплаты и финальную сумму после передачи ребёнка. Женщине сделали эмбриотрансфер.

В 2022 году она переехала из Харькова во Львов и родила девочку. В документах на ребёнка она указала отцом француза-заказчика, а матерью — себя, хотя биологической матерью не была. Позже юрист попросил её вывезти малыша в Польшу — объяснил, что двое мужчин с младенцем могут вызвать подозрение на границе.

27 мая 2022 года через пункт пропуска «Мостиска» она вывезла девочку в Польшу и передала её заказчику и его партнёру. В суде она признала вину и заключила соглашение с прокурором. Её приговорили к одному году условно.

«Лицо_3 в результате участия в программе ВРТ (вспомогательных репродуктивных технологий, — Прим Life.ru) «Суррогатное материнство» родила девочку…, которую в дальнейшем передала заказчику — гражданину Французской Республики… за что получила денежное вознаграждение в размере 9 тысяч евро», — говорится в материалах дела.

Ранее депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект, который расширяет меры поддержки для семей ветеранов боевых действий. Предлагается дать супругам и вдовам право на бесплатную процедуру ЭКО в рамках базовой программы госгарантий. Исключение — только суррогатное материнство.

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