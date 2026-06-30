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30 июня, 13:18

В Москве резко вырос спрос на установку ГБО — очереди забиты на месяцы вперёд

В Москве стоимость газового оборудования на машину выросла до 200 тысяч рублей

Обложка © ChatGPT

Обложка © ChatGPT

В Москве зафиксирован резкий рост спроса на установку газобаллонного оборудования — очереди в мастерских расписаны на месяц, а в некоторых случаях и на два месяца вперёд. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Стоимость услуги выросла в 5–10 раз: если раньше переоснащение машины стоило около 20 тысяч рублей, сейчас цены варьируются от 50 до 200 тысяч в зависимости от марки автомобиля. Комплектующие также подорожали: базовые наборы подорожали с 15–25 тысяч до 40–70 тысяч рублей, а наилучшие модели — до 120–200 тысяч.

Некоторые специалисты отказываются от переделки новых моделей машин из-за дорогого оснащения и неясного результата. Если раньше ГБО заказывали в основном таксопарки и коммерческие перевозчики, то теперь за услугой активно обращаются обычные владельцы легковых автомобилей.

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Ранее сообщалось, что в Пензенской области введён режим повышенной готовности, резервы бензина сейчас почти на уровне прошлого года, а главная задача — сохранить экономически обоснованные цены и наладить логистику. Режим будет действовать до особого распоряжения.

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Анастасия Никонорова
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