В Москве резко вырос спрос на установку ГБО — очереди забиты на месяцы вперёд

В Москве зафиксирован резкий рост спроса на установку газобаллонного оборудования — очереди в мастерских расписаны на месяц, а в некоторых случаях и на два месяца вперёд. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Стоимость услуги выросла в 5–10 раз: если раньше переоснащение машины стоило около 20 тысяч рублей, сейчас цены варьируются от 50 до 200 тысяч в зависимости от марки автомобиля. Комплектующие также подорожали: базовые наборы подорожали с 15–25 тысяч до 40–70 тысяч рублей, а наилучшие модели — до 120–200 тысяч.

Некоторые специалисты отказываются от переделки новых моделей машин из-за дорогого оснащения и неясного результата. Если раньше ГБО заказывали в основном таксопарки и коммерческие перевозчики, то теперь за услугой активно обращаются обычные владельцы легковых автомобилей.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области введён режим повышенной готовности, резервы бензина сейчас почти на уровне прошлого года, а главная задача — сохранить экономически обоснованные цены и наладить логистику. Режим будет действовать до особого распоряжения.