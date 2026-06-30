Euroclear подал иск против ЦБ РФ в Бельгии после взыскания 18,17 трлн рублей

В иске депозитарий жалуется на то, что российский суд якобы не имел полномочий рассматривать данное дело, и называет процесс «несправедливым».

Ранее сообщалось, что девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу Euroclear Bank на немедленное исполнение решения о взыскании около 200 млрд евро в пользу Банка России, оставив определение суда без изменений, а жалобу — без удовлетворения, заседание проходило в закрытом режиме. Активы российского регулятора были заморожены после 2022 года, и, по его оценке, основной объём средств с учётом упущенной выгоды находится в европейском депозитарии.