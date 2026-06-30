Euroclear подал иск против ЦБ РФ в Бельгии после взыскания 18,17 трлн рублей
Здание Центробанка России в Москве. Обложка © Life.ru
Euroclear подал иск против Центрального банка РФ в Коммерческий суд Брюсселя, сообщает The Brussels Times. Поводом стало решение Арбитражного суда Москвы, который в мае удовлетворил требование регулятора о взыскании 18,17 триллиона рублей убытков из-за блокировки депозитарием российских международных резервов.
В иске депозитарий жалуется на то, что российский суд якобы не имел полномочий рассматривать данное дело, и называет процесс «несправедливым».
Ранее сообщалось, что девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу Euroclear Bank на немедленное исполнение решения о взыскании около 200 млрд евро в пользу Банка России, оставив определение суда без изменений, а жалобу — без удовлетворения, заседание проходило в закрытом режиме. Активы российского регулятора были заморожены после 2022 года, и, по его оценке, основной объём средств с учётом упущенной выгоды находится в европейском депозитарии.
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