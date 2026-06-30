«Меня заставили»: Цискаридзе объяснил, зачем написал книгу, в успех которой не верил

Знаменитый балетмейстер Николай Цискаридзе рассказал, что не планировал писать автобиографию, которая позже получила большой отклик у читателей. Об этом он сообщил корреспонденту Пятого канала.

По словам звезды, к работе над мемуарами его подтолкнули обстоятельства пандемии. При этом он изначально сомневался, что книга будет востребована, не ожидал такого интереса со стороны публики.

Цискаридзе признался, что написал автобиографию вынужденно. Видео © Пятый канал

«Если бы не пандемия, я бы никогда не написал, не начал писать автобиографию. Меня просто заставили, потому что было время, и мы сидели дома», — отметил народный артист России.

Он также признался, что сейчас не работает над новыми проектами, несмотря на советы поклонников вести дневник кинопутешествий. Цискаридзе добавил, что публичные мероприятия даются ему непросто, гораздо комфортнее провести вечер дома.

Ранее артист раскритиковал современный балет за замену искусства акробатикой. Нынешний балет перестал быть увлекательным зрелищем из-за падения общего культурного уровня и смещения акцентов с искусства на чистую технику, уверен Николай Цискаридзе.