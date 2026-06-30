Шестеро убийц студента из Омска назвали причиной расправы личную неприязнь, хотя познакомились недавно

Шестеро фигурантов дела об убийстве 20-летнего студента-историка в Омске придерживаются единой версии. На допросах все они заявляют о личной неприязни как о мотиве преступления. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе регионального СУСК РФ.

По данным следствия, злоумышленники специально прибыли в город для совершения преступления, продумали алиби и заранее спланировали действия. Познакомились они друг с другом через интернет. Несмотря на географическую разобщённость, их показания оказались на удивление согласованными — на допросах никто из шестерых не путался в деталях.

В надзорном ведомстве подтвердили, что основная версия следствия сейчас — личные неприязненные отношения. При этом оперативники продолжают работу с обвиняемыми, выясняя все обстоятельства трагедии. Иные мотивы также не исключаются.

Напомним, мать пропавшего молодого человека обратилась в полицию 21 июня. Спустя почти неделю тело студента нашли на пустыре с ножевыми ранениями. Задержаны семеро молодых людей 22–24 лет, включая двух девушек. По данным следствия, они специально приехали в Омск из Петербурга и Екатеринбурга, познакомились в Интернете, сняли квартиру, купили скотч, мешки и перчатки, продумывали алиби. Жертву связали, перенесли к заброшенному зданию, нанесли множественные удары ножом в шею и грудь, после чего спрятали тело в яме. Четверо арестованы на два месяца, остальным меру пресечения изберут позже.