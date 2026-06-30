4 человека арестованы из-за гибели спортсменов на вечеринке с наркотиками в Подмосковье
В Солнечногорске арестовали 4 человек из-за смертельного отравления наркотиками
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В Московской области суд принял решение об аресте четырёх мужчин в связи со смертельным отравлением наркотиками двух спортсменов из Брянска во время празднования дня рождения в частном коттедже в Солнечногорске. Об этом сообщает прокуратура по региону.
«Суд с учётом позиции представителя Солнечногорской городской прокуратуры заключил обвиняемых под стражу до 28 августа 2026 года», — сказано в тексте.
Напомним, в Солнечногорске Московской области во время празднования дня рождения в частном коттедже два человека скончались, ещё шестеро оказались в больницах. Причиной гибели оказался метадон, который участники посиделок приняли по ошибке, предположительно, под видом другого наркотического вещества. Именинник, на чьём дне рождения от наркотиков погибли два парня, уже был судим.
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