Тело Али Хаменеи доставят в Ирак для проведения церемоний прощания

Тело бывшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, погибшего в результате американо-израильского удара, будет доставлено в Ирак для проведения отдельных церемоний прощания. Об этом сообщил представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи на брифинге в Тегеране.

Тегеран и Багдад провели необходимые консультации по организации мероприятий, а в Ираке создан специальный комитет для координации. Секретарь штаба по организации прощания и похорон Али Акбар Пурджамшидиан уточнил, что тело аятоллы отправят в Ирак 8 июля. Тело будет доставлено поочерёдно в города Кербела и Наджаф, священные для мусульман-шиитов.