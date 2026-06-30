Тело Али Хаменеи доставят в Ирак для проведения церемоний прощания
Али Хаменеи. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин
Тело бывшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, погибшего в результате американо-израильского удара, будет доставлено в Ирак для проведения отдельных церемоний прощания. Об этом сообщил представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи на брифинге в Тегеране.
Тегеран и Багдад провели необходимые консультации по организации мероприятий, а в Ираке создан специальный комитет для координации. Секретарь штаба по организации прощания и похорон Али Акбар Пурджамшидиан уточнил, что тело аятоллы отправят в Ирак 8 июля. Тело будет доставлено поочерёдно в города Кербела и Наджаф, священные для мусульман-шиитов.
Напомним, что утром 28 февраля США и Израиль начали военную кампанию против Ирана, в ходе которой были атакованы крупные города, включая Тегеран, в результате бомбардировок погиб верховный лидер аятолла Али Хаменеи и несколько высокопоставленных чиновников, а его сын Моджтаба был объявлен новым верховным руководителем. Церемония прощания с Хаменеи и его похороны пройдут с 4 по 9 июля: 4 и 5 июля — прощание в Тегеранской соборной мечети, 6 июля — похоронные церемонии в столице, 7 июля — в Куме, а 9 июля — погребение в родном Мешхеде.
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