«Это яд»: Виктория Боня уничтожила своё нижнее бельё премиум-брендов

Телеведущая Виктория Боня продолжает избавляться от «вредных» вещей. Если раньше её бесили пластиковые стаканчики, то теперь она взялась за нижнее бельё. Всё, что из полиэстера и синтетики, блогерша выбросила.

«Я сегодня хочу отказаться от всех пластиковых вещей, которые у меня есть в гардеробе», — сказала она, разрезая одежду на видео.

Боня выкинула даже дорогие бренды — Skims и Chanel. Она объяснила, что синтетика может вызывать онкологию у женщин.

Мало того, что Боня выбросила свои спортивные костюмы, трусы и бюстгалтеры, но и разрезала их на видео, чтобы они не достались малоимущим.

«Это яд, промышленный яд, которым травят множество лет женщин и детей. Это всё, что я хочу сказать, это то, что я чувствую. В этом никто не виноват. Это удобно, но я хочу начать с себя. Мне приятно, что это пришло ко мне», — заявила Боня.

Подписчики отреагировали по-разному. Одна из них иронично заметила: «Вика, а у тебя в груди силикон стоит...» Но Боня осталась непреклонна — война с «пластиковым срамом» объявлена.

Ранее Виктория Боня, покорившая Эверест, решила не останавливаться. Теперь она набирает группу для восхождения на другой восьмитысячник — осенью. Участие стоит 25 тысяч евро (около 2,1 миллиона рублей). Мест осталось всего восемь. Боня уверена, что её опыт говорит сам за себя.