Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 июня, 15:00

«Это яд»: Виктория Боня уничтожила своё нижнее бельё премиум-брендов

Виктория Боня объявила войну синтетике и на камеру порезала бельё Chanel и Skims

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / victoriabonya

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / victoriabonya

Телеведущая Виктория Боня продолжает избавляться от «вредных» вещей. Если раньше её бесили пластиковые стаканчики, то теперь она взялась за нижнее бельё. Всё, что из полиэстера и синтетики, блогерша выбросила.

«Я сегодня хочу отказаться от всех пластиковых вещей, которые у меня есть в гардеробе», — сказала она, разрезая одежду на видео.

Боня выкинула даже дорогие бренды — Skims и Chanel. Она объяснила, что синтетика может вызывать онкологию у женщин.

Мало того, что Боня выбросила свои спортивные костюмы, трусы и бюстгалтеры, но и разрезала их на видео, чтобы они не достались малоимущим.

«Это яд, промышленный яд, которым травят множество лет женщин и детей. Это всё, что я хочу сказать, это то, что я чувствую. В этом никто не виноват. Это удобно, но я хочу начать с себя. Мне приятно, что это пришло ко мне», — заявила Боня.

Подписчики отреагировали по-разному. Одна из них иронично заметила: «Вика, а у тебя в груди силикон стоит...» Но Боня осталась непреклонна — война с «пластиковым срамом» объявлена.

«Мрази добрались и до нас»: Виктория Боня объявила войну Биллу Гейтсу из-за химтрейлов
«Мрази добрались и до нас»: Виктория Боня объявила войну Биллу Гейтсу из-за химтрейлов

Ранее Виктория Боня, покорившая Эверест, решила не останавливаться. Теперь она набирает группу для восхождения на другой восьмитысячник — осенью. Участие стоит 25 тысяч евро (около 2,1 миллиона рублей). Мест осталось всего восемь. Боня уверена, что её опыт говорит сам за себя.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Виктория Боня
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar