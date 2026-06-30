Кустодиевские посиделки в прошлом: Врач объяснила, почему россияне меняют традиционный чай на матча и пуэр

Россияне всё чаще отказываются от привычной чёрной заварки в пользу матча, пуэра и других экзотических чаёв. Врач-диетолог Елена Соломатина объяснила Life.ru, с чем связан этот тренд и почему он не означает, что традиционный чай ушёл в прошлое.

Появились другие виды чая, и действительно они полезны, и действительно в них больше антиоксидантов, чем в наших привычных чаях. В них другие вкусовые ощущения, а ещё эффект более ярко выраженный, потому что сейчас есть спрос на тонизирующий эффект. Елена Соломатина Врач-диетолог

По словам эксперта, причина не в том, что люди потеряли интерес к привычному чаю, а в том, что новые сорта стали доступнее — раньше их просто не завозили. Свою роль сыграли маркетологи и фактор новизны: человеку свойственно любопытство, а новые вкусы — это новая информация для мозга.

Но ключевое преимущество матча и пуэра — их действие. Они содержат достаточно кофеина и бодрят не хуже чашки эспрессо. При этом в них есть L-теанин — аминокислота, которая убирает нервозность, но сохраняет ясность мышления.

«Это как раз то, что требуется современному человеку. Не просто расслабление и успокоение, а чтобы это не влияло на работоспособность, а активно помогало справиться с вызовами действительности», — объясняет диетолог.

При этом привычный чёрный чай никуда не исчез — просто изменилась география потребления. В регионах и сельской местности люди по-прежнему покупают его в магазинах. А в мегаполисах, где много кафе и ресторанов, активнее пробуют новое. «Кустодиевские посиделки с самоваром» остаются в прошлом лишь в тех местах, где люди ищут не только вкус, но и функциональность, резюмировала Соломатина.

Ранее доктор, кандидат медицинских наук рассказал Life.ru, что летом обостряется дефицит воды и ряда микроэлементов. Обезвоживание проявляется сухостью во рту, на губах и слизистых, шершавостью языка, снижением эластичности кожи, когда при щипке складка расправляется медленно. Моча темнеет, её объём уменьшается. Среди других симптомов — усталость, слабость, головокружение, головная боль, тошнота, онемение конечностей, мышечные судороги и падение давления, способное вызвать обморок. Чтобы свести к минимуму эти неприятные ситуации и возможности их развития, наш собеседник подсказал, чем лучше всего утолять жажду в знойные летние дни.