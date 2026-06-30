Германии нужно прекратить бойкот российских энергоносителей, чтобы спасти свою экономику. По словам лидера оппозиционной немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алисы Вайдель, дешёвые нефть и газ из РФ были секретом мирового успеха немецкой продукции.

«Дешёвая энергия из России была секретом успеха «Сделано в Германии». Нам нужно её вернуть. Потеря этой энергии отбросила нас на годы назад. Сотни тысяч рабочих мест были потеряны. Это поставило нас в зависимость от США, которые продают нам энергию по гораздо более высоким ценам», — сказала она в интервью агентству Reuters.

Вайдель добавила, что из-за отказа от российского топлива Германия потеряла сотни тысяч рабочих мест. К тому же страна теперь зависит от поставок из США.

Ранее сообщалось, что Берлин фактически разорвал многолетние связи с Москвой и ввёл запрет на официальные контакты. Посол России в Германии Сергей Нечаев пояснил, что после начала СВО немецкая сторона сознательно пошла на конфронтацию. В результате был разрушен сложный механизм отношений, который выстраивался годами. Сейчас между странами остались только технические каналы связи — для работы посольств, охраны и помощи гражданам.