Сопредседатель оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла призвал канцлера ФРГ Фридриха Мерца поддержать инициативу председателя Евросовета Антониу Кошты и открыть диалог с Россией. Заявление прозвучало на совместной пресс-конференции с другим сопредседателем АдГ Алисой Вайдель.

Ранее Кошта заявил, что Евросоюзу следует установить прямой контакт с Москвой, чтобы иметь возможность слушать российскую сторону. Это заявление вызвало дискуссию среди европейских политиков и в СМИ о том, кто должен представлять ЕС в случае возобновления диалога и какой момент для этого выбрать.

Крупалла отметил, что Европе нужен новый «порядок стабильности» с Россией в качестве партнёра. По его словам, как Германии, так и всей Европе необходимы диалог, энергетическое партнёрство и хорошие отношения со всеми государствами. Политик подчеркнул, что Мерц должен сменить курс и наконец открыть дипломатические каналы.

«Мы призываем Фридриха Мерца наконец продемонстрировать настоящее лидерство. Уже завтра он должен сменить курс, поддержать инициативу председателя Евросовета Антониу Кошты и наконец открыть дипломатические каналы», — сказал Крупалла.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов заявил о наличии на Западе политических сил, выступающих за диалог с Москвой. Глава государства отметил, что внутри западных стран происходят «брожения», а часть политиков открыто выступает против конфронтации и заявляет о стремлении развивать отношения с РФ. Отдельное внимание Путин обратил на процессы в Германии, указав на рост влияния подобных политических тенденций.