Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти Франции не сочли нужным объяснить своим гражданам, против кого направляются поставки вооружений Украине. Об этом она сообщила в обращении к участникам форума «Шарль де Голль и дух диалога».

По словам дипломата, Париж передаёт неонацистскому киевскому режиму истребители Mirage, авиабомбы, зенитные комплексы и артиллерийские системы. Захарова подчеркнула, что эти поставки фактически управляются рукой Елисейского дворца.

«Сегодняшний Париж поставляет неонацистскому киевскому режиму истребители Mirage, они управляются рукой Елисейского дворца, эти поставки. И не только эти, ведь они направляют и авиабомбы, и зенитные комплексы, и артиллерийские системы» — сообщила Захарова.

Захарова отметила, что Макрон вместе с Британией и Германией предъявляет ультиматумы России, закрывая глаза на преступления киевского режима, и призвала вспомнить, как в 1944 году де Голль приехал в Москву и подписал договор со Сталиным, вернувший Франции статус великой державы.

Ранее французский политик Жан-Люк Меланшон («Непокорившаяся Франция») заявил, что стране следует выйти из НАТО и начать диалог с Россией о взаимных гарантиях безопасности. Он выступил против дипломатии «закрытых клубов» вроде G7 и G20, назвав ООН единственной универсальной международной организацией.