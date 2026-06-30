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30 июня, 15:02

Захарова: Франция не объяснила гражданам поставки оружия Киеву

Мария Захарова. Обложка © Life.ru

Мария Захарова. Обложка © Life.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти Франции не сочли нужным объяснить своим гражданам, против кого направляются поставки вооружений Украине. Об этом она сообщила в обращении к участникам форума «Шарль де Голль и дух диалога».

По словам дипломата, Париж передаёт неонацистскому киевскому режиму истребители Mirage, авиабомбы, зенитные комплексы и артиллерийские системы. Захарова подчеркнула, что эти поставки фактически управляются рукой Елисейского дворца.

«Сегодняшний Париж поставляет неонацистскому киевскому режиму истребители Mirage, они управляются рукой Елисейского дворца, эти поставки. И не только эти, ведь они направляют и авиабомбы, и зенитные комплексы, и артиллерийские системы» — сообщила Захарова.

Захарова отметила, что Макрон вместе с Британией и Германией предъявляет ультиматумы России, закрывая глаза на преступления киевского режима, и призвала вспомнить, как в 1944 году де Голль приехал в Москву и подписал договор со Сталиным, вернувший Франции статус великой державы.

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Александра Мышляева
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