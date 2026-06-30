На III Всероссийском свадебном фестивале «Россия. Соединяя сердца» пары признавались в любви на разных языках народов страны и братской Беларуси. Участницы произносили заветные слова от привычных до редких, от родных до самых неожиданных. Об этом сообщили в пресс-службе национального центра.

На свадебном фестивале в России признались в любви на языках народов РФ. Видео © Telegram / Национальный центр «Россия»

Мероприятие объединило традиции множества культур. Признания звучали на татарском, чувашском, осетинском, марийском и белорусском языках. Организаторы подчеркнули, что, несмотря на языковое разнообразие, смысл един — любовь не знает границ и не нуждается в переводчиках.

Ранее в Екатеринбурге прошёл фестиваль «Уральская ночь музыки» — самый масштабный в России. На 110 площадках выступили 2500 музыкантов, а зрителями стали 450 тысяч человек. Фестиваль завершился акцией «Светает» на Октябрьской площади, где тысячи горожан спели «Луч солнца золотого» с группой «ЧАЙФ». Мероприятие прошло при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.