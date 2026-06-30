Сырский готовит ВСУ к наступлению ВС РФ на Черниговщину

Главком ВСУ Александр Сырский готовится к наступлению Армии России на Черниговскую область. Об этом он заявил в интервью ТСН.

Сырский утверждает, что российский Генштаб получил задачу проработать различные варианты наступления, включая действия с территории Белоруссии. Киевский режим, по его заверению, готовится к любому развитию событий на данном направлении. Сам военачальник считает сценарий российской атаки с территории Республики Беларусь маловероятным и куда больше опасается удара из Брянской области.

Ранее Александр Сырский пожаловался на острую нехватку квалифицированных медиков на передовой. По его словам, командиры постоянно просят решить проблему путём разбронирования гражданских врачей. Украинский главком выступил за мобилизацию медицинских специалистов для усиления фронтовых подразделений.