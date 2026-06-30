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30 июня, 16:14

Список запрещённых профессий для женщин в России сократили в 4 раза

Обложка © ChatGPT

Обложка © ChatGPT

Перечень профессий, запрещённых для женщин в России, сокращён более чем в четыре раза. Об этом сообщила первый замглавы Минтруда Ольга Баталина на форуме «Север объединяет».

Ранее многие профессии были недоступны для женщин из-за тяжёлого физического труда или вредных условий. Однако, как пояснила Баталина, благодаря цифровизации и внедрению безопасных технологий эти барьеры постепенно снимаются.

Так, сейчас женщины могут работать, в том числе на автоматизированных линиях в горной промышленности. Замминистра отметила, что в России появилась первая машинист грузового локомотива, что раньше было исключительно мужской профессией.

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Ранее независимый HR-специалист объяснила, что в России растёт число женщин, выбирающих традиционно мужские заводские профессии, и этому способствуют несколько факторов. Во-первых, с 2022 года Минтруд сократил перечень запрещённых для женщин должностей, а ранее россиянкам разрешили работать машинистами электропоездов.

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Анастасия Никонорова
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