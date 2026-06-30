Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 июня, 16:21

Росстат опроверг заявления об остановке публикации цен на бензин

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Росстат опроверг информацию о прекращении публикации данных о потребительских ценах на нефтепродукты. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

В агентстве пояснили, что из Федерального плана статистических работ были исключены лишь отдельные позиции, ранее публиковавшиеся в формате сборников, в том числе о ценах на нефтепродукты. Это сделано для оптимизации навигации и унификации представления информации.

«При этом все данные, которые присутствовали в этих сборниках, будут и далее публиковаться в полном объёме в соответствующих разделах на сайте Росстата в установленные сроки», — говорится в сообщении.

Песков назвал возможный импорт топлива шагом к стабилизации рынка
Песков назвал возможный импорт топлива шагом к стабилизации рынка

Ранее в Минпромторге заявили, что держат на контроле вопрос обеспечения ретейлеров топливом, а системных жалоб на нехватку горючего для доставки товаров не поступало. В ведомстве подчеркнули, что ключевая задача — доступность продуктов для граждан, отсутствие перебоев с поставками остаётся приоритетом, а обстановка отслеживается в постоянном контакте с отраслью.

Больше аналитики о ценах, нефти, валюте и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Росстат
  • Экономика РФ
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar