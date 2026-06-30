Росстат опроверг заявления об остановке публикации цен на бензин

Росстат опроверг информацию о прекращении публикации данных о потребительских ценах на нефтепродукты. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

В агентстве пояснили, что из Федерального плана статистических работ были исключены лишь отдельные позиции, ранее публиковавшиеся в формате сборников, в том числе о ценах на нефтепродукты. Это сделано для оптимизации навигации и унификации представления информации.

«При этом все данные, которые присутствовали в этих сборниках, будут и далее публиковаться в полном объёме в соответствующих разделах на сайте Росстата в установленные сроки», — говорится в сообщении.

Ранее в Минпромторге заявили, что держат на контроле вопрос обеспечения ретейлеров топливом, а системных жалоб на нехватку горючего для доставки товаров не поступало. В ведомстве подчеркнули, что ключевая задача — доступность продуктов для граждан, отсутствие перебоев с поставками остаётся приоритетом, а обстановка отслеживается в постоянном контакте с отраслью.