В Петербурге суд обязал бывшего мужа «выселить» корги из-за аллергии экс-супруги
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В Санкт-Петербурге суд удовлетворил иск бывшей супруги владельца корги об удалении питомца из квартиры. Женщина заявила, что у неё аллергия на собачью шерсть, хотя сама там не проживает — супруги делят недвижимость в судебном порядке. Об этом сообщило Главное управление ФССП России по Северной столице.
Экс-муж считает, что это месть со стороны бывшей жены в связи с разделом имущества, но суд встал на её сторону и обязал мужчину избавиться от животного. После того как пристав назначил исполнительский сбор в 10 тысяч рублей, владелец передал корги знакомым, которые согласились временно приютить собаку. Исполнительное производство завершено.
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