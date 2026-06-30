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Регион
30 июня, 16:39

В Петербурге суд обязал бывшего мужа «выселить» корги из-за аллергии экс-супруги

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jus_Ol

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jus_Ol

В Санкт-Петербурге суд удовлетворил иск бывшей супруги владельца корги об удалении питомца из квартиры. Женщина заявила, что у неё аллергия на собачью шерсть, хотя сама там не проживает — супруги делят недвижимость в судебном порядке. Об этом сообщило Главное управление ФССП России по Северной столице.

Экс-муж считает, что это месть со стороны бывшей жены в связи с разделом имущества, но суд встал на её сторону и обязал мужчину избавиться от животного. После того как пристав назначил исполнительский сбор в 10 тысяч рублей, владелец передал корги знакомым, которые согласились временно приютить собаку. Исполнительное производство завершено.

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Анастасия Никонорова
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