В НЦ «Россия» стартовал II Форум женщин Севера

В Национальном центре «Россия» 30 июня стартовал II Форум женщин Севера, посвящённый роли женщин в сохранении традиций и языков народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Главная тема мероприятия — «Север объединяет: роль женщин в укреплении единства народов России».

Форум объединил более 800 участниц из 28 регионов страны: общественных деятелей, педагогов, медиков, предпринимателей.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила о практических результатах после первого форума: принят закон о кочевом образовании, уточнены правила рыболовства для коренных народов, а в профессиональный стандарт включена новая профессия — работник кочевого жилища.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков добавил, что поддержка семьи, материнства и профессиональной самореализации женщин остаётся приоритетом государственной политики в макрорегионах.

Губернатор Ненецкого автономного округа Ирина Гехт рассказала о проектах «Красный чум» и «Дети Арктики». Также в рамках форума наградили лауреатов премии Евразийского женского форума «По зову женского сердца». Мероприятие продлится до 1 июля.

Ранее Владимир Путин обратился с приветствием к участницам Второго форума женщин Севера. В послании он высоко оценил их вклад в освоение и развитие Арктики. Президент подчеркнул, что россиянки работают в ключевых отраслях, совершают научные открытия и занимаются общественной деятельностью.