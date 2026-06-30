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30 июня, 16:57

ИИ на вооружении историков: РИО и Минобрнауки готовят новые правила для университетов

Нарышкин анонсировал рекомендации для вузов по истории с учётом технологий ИИ

Обложка © Life.ru / ChatGPT

Обложка © Life.ru / ChatGPT

Российское историческое общество совместно с Минобрнауки планирует разработать для университетов методические рекомендации по работе историков в условиях развития искусственного интеллекта. Об этом заявил председатель РИО, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на общем собрании организации.

Он отметил, что развитие высшего исторического образования и повышение качества преподавания курса «История России» на неисторических направлениях остаются ключевыми приоритетами. На недавнем форуме преподавателей в Тюмени эксперты пришли к выводу, что владение инструментами на базе ИИ уже стало частью базовых навыков историка-исследователя. Вслед за развитием методологии науки должно меняться и образование.

Нарышкин подчеркнул, что реализация высокотехнологичных проектов в области исторического просвещения требует поддержки со стороны крупного социально ответственного бизнеса. Он также сообщил, что совместно с Яндексом, Сбером и Росархивом к 300-летию Екатерины II будет запущен большой проект по распознаванию текстов документов той эпохи с применением технологий ИИ.

Собрание приурочено к 160-й годовщине основания Императорского Русского исторического общества. Сегодня в рядах РИО насчитывается более 180 ведущих организаций — музеев, вузов, архивов, библиотек и академических институтов, а также свыше тысячи учёных-историков и популяризаторов знаний. Лучшие просветительские проекты, реализуемые под эгидой общества, будут отмечены специальной премией.

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Ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков предложил ввести в вузах два обязательных модуля по искусственному интеллекту. Базовый планируется преподавать всем первокурсникам, а профессиональный — встраивать в каждую образовательную программу с учётом специфики будущей профессии: от историка до инженера.

Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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