Мэр Ивано-Франковска намекнул на массированный удар по Украине грядущей ночью

Мэр Ивано-Франковска призвал жителей быть готовыми к возможной воздушной тревоге в ночное время. Руслан Марцынкив предупредил о существующей угрозе массированного удара по территории Украины.

«Будьте внимательны к возможной ночной тревоге», — написал градоначальник в своём.

.Ранее сообщалось, что российские войска нанесли массированный ракетный удар по объектам в Киеве с использованием комплексов «Искандер» и гиперзвуковых ракет «Циркон», в результате чего в городе прогремели мощные взрывы, вызвавшие пожары и столбы дыма в нескольких районах. Мэр Виталий Кличко подтвердил атаку и работу ПВО.