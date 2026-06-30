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Регион
30 июня, 17:12

Мэр Ивано-Франковска намекнул на массированный удар по Украине грядущей ночью

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / amine chakour

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / amine chakour

Мэр Ивано-Франковска призвал жителей быть готовыми к возможной воздушной тревоге в ночное время. Руслан Марцынкив предупредил о существующей угрозе массированного удара по территории Украины.

«Будьте внимательны к возможной ночной тревоге», — написал градоначальник в своём.

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.Ранее сообщалось, что российские войска нанесли массированный ракетный удар по объектам в Киеве с использованием комплексов «Искандер» и гиперзвуковых ракет «Циркон», в результате чего в городе прогремели мощные взрывы, вызвавшие пожары и столбы дыма в нескольких районах. Мэр Виталий Кличко подтвердил атаку и работу ПВО.

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Анастасия Никонорова
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