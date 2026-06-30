Путин включил Цивилёву в состав президиума Совета по стратегическому развитию

Президент РФ Владимир Путин включил в состав президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам статс-секретаря — заместителя министра обороны РФ Анну Цивилёву.

Соответствующее решение уже вступило в силу. Цивилёва будет участвовать в работе совета, который определяет приоритеты долгосрочного развития и реализации национальных проектов в стране. Цивилева также возглавляет государственный фонд «Защитники Отечества», созданный для помощи ветеранам боевых действий и членам их семей.

Ранее сообщалось, что в преддверии Дня России статс-секретарь — замминистра обороны Анна Цивилёва вручила награды военнослужащим — участникам СВО и медперсоналу во 2-м филиале Центра Вишневского в Подмосковье, где бойцы проходят лечение. Она поздравила их с праздником, пожелала скорейшего восстановления и подчеркнула, что День России символизирует суверенитет государства, а присутствующие встали на защиту национальных интересов как истинные патриоты.