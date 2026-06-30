Губернатор Дрозденко назвал управляемой ситуацию с топливом в Ленобласти

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что ситуация с обеспечением региона топливом остаётся управляемой. Критического дефицита бензина в области нет, основные сложности связаны с логистикой. Об этом глава региона сообщил в своём канале «Макс». По его словам, ритмичность поставок сейчас ниже обычной, однако нефтяные компании уже принимают меры для стабилизации.

«Ритмичность поставок сейчас ниже обычной — это факт. Но дефицит не критичный, есть сложности в логистике. Нефтяные компании принимают оперативные меры по стабилизации ситуации и восстановлению ритмичных поставок. Мы ведём постоянный мониторинг реальной ситуации по доступности топлива и усилили координацию с поставщиками» — подчеркнул Дрозденко.

Ранее в Минпромторге заявили, что держат на контроле вопрос обеспечения ретейлеров топливом, а системных жалоб на нехватку горючего для доставки товаров не поступало. В ведомстве заявили, что приоритет — доступность продуктов для граждан. Перебои с поставками недопустимы. Ситуация отслеживается в тесном контакте с отраслью.