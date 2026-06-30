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Регион
30 июня, 17:40

Токаев заявил о начале «капитального ремонта» власти в Казахстане с 1 июля

Касым-Жомарт Токаев. Обложка © Life.ru

Касым-Жомарт Токаев. Обложка © Life.ru

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о начале масштабной модернизации системы госуправления с 1 июля. На совместном заседании палат парламента он заявил о «капитальном ремонте всего здания казахской государственности».

«Уже завтра в Казахстане начнется масштабная модернизация системы государственного управления... Планируется провести капитальный ремонт всего «здания» казахской государственности», — сказал Токаев, подчеркнув, что фундаментом преобразований останутся независимость и суверенитет страны.

Новая формула власти закрепит принцип «сильный президент — влиятельный курултай — подотчётное правительство». При этом Казахстан сохранит президентскую форму правления, а глава государства останется ключевым гарантом Конституции и единства страны.

Реформа также затронет парламентскую систему: курултай должен избавиться от избыточных бюрократических процедур. Выборы в новый однопалатный парламент пройдут уже в августе 2026 года. Токаев пообещал подписать указ о их проведении сразу после вступления в силу обновлённой Конституции.

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Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, в ходе которого обсуждались продолжение взаимовыгодных проектов в торгово-экономической и энергетической сферах, а также развитие стратегического партнёрства и союзничества в соответствии с договорённостями майского визита. Токаев поделился впечатлениями от поездки в Брюссель.

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Анастасия Никонорова
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