Токаев заявил о начале «капитального ремонта» власти в Казахстане с 1 июля

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о начале масштабной модернизации системы госуправления с 1 июля. На совместном заседании палат парламента он заявил о «капитальном ремонте всего здания казахской государственности».

«Уже завтра в Казахстане начнется масштабная модернизация системы государственного управления... Планируется провести капитальный ремонт всего «здания» казахской государственности», — сказал Токаев, подчеркнув, что фундаментом преобразований останутся независимость и суверенитет страны.

Новая формула власти закрепит принцип «сильный президент — влиятельный курултай — подотчётное правительство». При этом Казахстан сохранит президентскую форму правления, а глава государства останется ключевым гарантом Конституции и единства страны.

Реформа также затронет парламентскую систему: курултай должен избавиться от избыточных бюрократических процедур. Выборы в новый однопалатный парламент пройдут уже в августе 2026 года. Токаев пообещал подписать указ о их проведении сразу после вступления в силу обновлённой Конституции.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, в ходе которого обсуждались продолжение взаимовыгодных проектов в торгово-экономической и энергетической сферах, а также развитие стратегического партнёрства и союзничества в соответствии с договорённостями майского визита. Токаев поделился впечатлениями от поездки в Брюссель.