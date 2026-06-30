Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 июня, 17:49

Пламя и дипломатия: Спасателей не пускают тушить здание посольства Израиля на Большой Ордынке

На крыше посольства Израиля в Москве произошло задымление

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

На территории посольства Израиля в Москве возник пожар. Задымление зафиксировано на крыше двухэтажного здания дипломатической миссии на Большой Ордынке. Об этом сообщает Mash.

Ситуация осложняется дипломатическим статусом объекта. Посольства и консульства обладают неприкосновенностью, поэтому даже для тушения возгорания требуется специальное разрешение. По имеющимся данным, спасателей пока не пропускают на территорию.

Сотрудники МЧС находятся в готовности и ожидают соответствующей санкции от руководства дипмиссии. Подробности о причинах задымления и масштабах повреждений уточняются.

Рядом с океанариумом в Архипо-Осиповке потушили крупный пожар
Рядом с океанариумом в Архипо-Осиповке потушили крупный пожар

Накануне Life.ru рассказывал, как в Москве на Садово-Самотёчной улице загорелась квартира на седьмом этаже девятиэтажного дома. По данным столичного МЧС, горели личные вещи и мебель. Пожар удалось оперативно ликвидировать.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Израиль
  • ЧП
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar