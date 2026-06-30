Пламя и дипломатия: Спасателей не пускают тушить здание посольства Израиля на Большой Ордынке

На территории посольства Израиля в Москве возник пожар. Задымление зафиксировано на крыше двухэтажного здания дипломатической миссии на Большой Ордынке. Об этом сообщает Mash.

Ситуация осложняется дипломатическим статусом объекта. Посольства и консульства обладают неприкосновенностью, поэтому даже для тушения возгорания требуется специальное разрешение. По имеющимся данным, спасателей пока не пропускают на территорию.

Сотрудники МЧС находятся в готовности и ожидают соответствующей санкции от руководства дипмиссии. Подробности о причинах задымления и масштабах повреждений уточняются.

Накануне Life.ru рассказывал, как в Москве на Садово-Самотёчной улице загорелась квартира на седьмом этаже девятиэтажного дома. По данным столичного МЧС, горели личные вещи и мебель. Пожар удалось оперативно ликвидировать.