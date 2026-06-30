Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево продолжили работу после ограничений
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Росавиация сняла ограничения на приём и выпуск самолётов в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево. Об этом сообщили в Росавиации.
Пассажирам рекомендуется уточнять статус рейсов в справочных службах авиагаваней и на сайтах авиакомпаний.
Ранее Росавиция ввела временные ограничения на приём и выпуск самолётов в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево. Меры носили профилактический характер и нужны были для обеспечения безопасности полётов.
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