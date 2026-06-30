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30 июня, 18:58

Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево продолжили работу после ограничений

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Росавиация сняла ограничения на приём и выпуск самолётов в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево. Об этом сообщили в Росавиации.

Пассажирам рекомендуется уточнять статус рейсов в справочных службах авиагаваней и на сайтах авиакомпаний.

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Ранее Росавиция ввела временные ограничения на приём и выпуск самолётов в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево. Меры носили профилактический характер и нужны были для обеспечения безопасности полётов.

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Александра Мышляева
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