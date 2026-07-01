Лидер Партии труда Британии Джордж Гэллоуэй заявил, что темпы продвижения российских войск в ходе специальной военной операции ускоряются. Такое мнение он высказал во время лекции в Российском культурном центре в Пекине.

По словам британского политика, происходящее очевидно для тех, кто следит за изменением линии боевых действий. При этом он считает, что большинство западных лидеров не способны правильно оценить ситуацию.

Гэллоуэй заявил, что линия фронта продолжает смещаться в пользу российских сил. Он также выразил уверенность, что Россия не откажется от достижения поставленных целей.

«Ускорение темпов продвижения российских вооружённых сил очевидно для любого, кто умеет читать карту. К сожалению, большинство западных лидеров не способны читать карты», — сказал политик.

Гэллоуэй также поделился впечатлениями от Москвы, назвав российскую столицу одним из самых процветающих городов мира. По его словам, жители города поддерживают руководство страны.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за прошедшие сутки российские военнослужащие взяли под контроль три населённых пункта. Речь идёт о Малиновке в Донецкой Народной Республике, а также Лесном и Ровном в Запорожской области.