США продлили лицензию на работу сербской NIS на 30 дней

Российско-сербская «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), находящаяся под санкциями США, получила продление лицензии на продолжение операционной деятельности. Разрешение выдало американское Министерство финансов.

Срок действия продлён на 30 дней, до 31 июля.

О решении сообщила министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович. По её словам, Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) уведомило Белград о продлении лицензии.

Компания ранее направляла запрос на новую специальную лицензию, поскольку предыдущая должна была истечь 1 июля.

NIS является одной из крупнейших энергетических компаний Юго-Восточной Европы. Она занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, а также реализацией нефтепродуктов.

Ранее Сербия продлила контракт на поставки российского газа ещё на три месяца. Действующий контракт истекал 30 июня. После продления он будет действовать до конца сентября. Стороны обсудили ключевые вопросы энергетической безопасности Сербии. Продление соглашения должно обеспечить стабильные поставки газа для граждан и промышленности.