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Регион
30 июня, 23:46

Россию признали одной из самых быстро богатеющих стран в мире

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия заняла второе место в мире по темпам роста благосостояния населения в период с 2020 по 2025 год. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на отчёт UBS «О мировом богатстве».

Согласно данным исследования, благосостояние на одного жителя России увеличилось на 37% в реальном выражении. Показатель учитывает как финансовые, так и реальные активы за вычетом долгов.

В расчёт включались акции, облигации, банковские депозиты, а также недвижимость. При этом влияние инфляции было исключено для более точной оценки динамики.

Лидером рейтинга стала Южная Корея, где рост благосостояния составил 55%. Второе место заняла Россия, третье — Хорватия с показателем 29%. На противоположной стороне рейтинга оказалась Великобритания, где уровень благосостояния снизился более чем на 23%.

Единственной страной, где показатель практически не изменился, стала Италия.

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Артём Гапоненко
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