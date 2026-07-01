На юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 5,1
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / samoila ionut
Метеорологическое управление Японии зафиксировало очередное землетрясение на юго-западе страны. Подземный толчок магнитудой 5,1 произошёл в префектуре Миядзаки. Очаг залегал на глубине 10 километров.
Информации о пострадавших или разрушениях на данный момент не поступало. Угроза цунами не объявлялась – специалисты оперативно исключили риск возникновения опасных волн.
Это землетрясение стало очередным в серии сейсмических событий, которые в последнее время происходят в разных точках планеты. Напомним, что на прошлой неделе разрушительные подземные толчки магнитудой 7,5 обрушились на Венесуэлу, унеся жизни почти 2 тысяч человек. Как сообщал Life.ru, ещё более 10,5 тысячи ранены, а ущерб может составить до 20% ВВП страны. Спасательные службы продолжают разбирать завалы спустя почти неделю после трагедии.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.