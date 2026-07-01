На юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 5,1

Это землетрясение стало очередным в серии сейсмических событий, которые в последнее время происходят в разных точках планеты. Напомним, что на прошлой неделе разрушительные подземные толчки магнитудой 7,5 обрушились на Венесуэлу, унеся жизни почти 2 тысяч человек. Как сообщал Life.ru, ещё более 10,5 тысячи ранены, а ущерб может составить до 20% ВВП страны. Спасательные службы продолжают разбирать завалы спустя почти неделю после трагедии.