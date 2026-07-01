Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 июля, 02:56

Власти США отменили давление на самые мощные ИИ-модели Anthropic

США отменили экспортные ограничения на ИИ-модели Claude Fable 5 и Mythos 5

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / thinkhubstudio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / thinkhubstudio

Американские власти отменили меры экспортного контроля, которые с 12 июня действовали в отношении ИИ-моделей Claude Fable 5 и Mythos 5. Об этом сообщила компания Anthropic.

В компании заявили, что получили уведомление от Министерства торговли США об отмене ограничений. После этого Anthropic приступит к восстановлению доступа к указанным моделям.

По информации разработчика, открыть доступ пользователям планируется уже на следующий день.

Anthropic обвинила китайскую Alibaba в несанкционированном доступе к её ИИ
Anthropic обвинила китайскую Alibaba в несанкционированном доступе к её ИИ

Ограничения были введены 12 июня по требованию американских властей. Тогда Anthropic пришлось отключить всех иностранных пользователей от Claude Fable 5 и Mythos 5. В Министерстве торговли США объясняли введение экспортного контроля соображениями национальной безопасности.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • США
  • Искусственный интеллект
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar