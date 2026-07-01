Власти США отменили давление на самые мощные ИИ-модели Anthropic

Американские власти отменили меры экспортного контроля, которые с 12 июня действовали в отношении ИИ-моделей Claude Fable 5 и Mythos 5. Об этом сообщила компания Anthropic.

В компании заявили, что получили уведомление от Министерства торговли США об отмене ограничений. После этого Anthropic приступит к восстановлению доступа к указанным моделям.

По информации разработчика, открыть доступ пользователям планируется уже на следующий день.

Ограничения были введены 12 июня по требованию американских властей. Тогда Anthropic пришлось отключить всех иностранных пользователей от Claude Fable 5 и Mythos 5. В Министерстве торговли США объясняли введение экспортного контроля соображениями национальной безопасности.