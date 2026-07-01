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1 июля, 02:43

Трамп в 2025 году заработал более миллиарда долларов на криптовалюте

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Управление по правительственной этике США опубликовало финансовую декларацию президента Дональда Трампа за 2025 год. Документ насчитывает 927 страниц.

Согласно данным, основная часть доходов главы государства пришлась на операции с цифровыми активами. Их совокупный объём превысил 1,4 миллиарда долларов.

Как отмечает CNBC, доходы от криптовалют стали крупнейшим источником поступлений, значительно опередив другие направления бизнеса Трампа.

Для сравнения: частный клуб в Палм-Бич принёс 77 миллионов долларов, а гольф-клуб в Северной Виргинии — 25 миллионов.

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Ранее сообщалось, что семья Трампа могла получить около 2,3 миллиарда долларов от операций с криптовалютами после его возвращения в Белый дом. При этом убытки инвесторов этих проектов оценивались примерно в сопоставимую сумму.

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Артём Гапоненко
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