Трамп в 2025 году заработал более миллиарда долларов на криптовалюте

Управление по правительственной этике США опубликовало финансовую декларацию президента Дональда Трампа за 2025 год. Документ насчитывает 927 страниц.

Согласно данным, основная часть доходов главы государства пришлась на операции с цифровыми активами. Их совокупный объём превысил 1,4 миллиарда долларов.

Как отмечает CNBC, доходы от криптовалют стали крупнейшим источником поступлений, значительно опередив другие направления бизнеса Трампа.

Для сравнения: частный клуб в Палм-Бич принёс 77 миллионов долларов, а гольф-клуб в Северной Виргинии — 25 миллионов.

Ранее сообщалось, что семья Трампа могла получить около 2,3 миллиарда долларов от операций с криптовалютами после его возвращения в Белый дом. При этом убытки инвесторов этих проектов оценивались примерно в сопоставимую сумму.