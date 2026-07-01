В Совфеде назвали утопией исчезновение малых городов в России

Малые города в России полностью не исчезнут – их гибель была бы плохим сценарием с учётом размеров страны. Такое мнение в интервью ТАСС высказал член Совета Федерации Олег Голов.

В докладе ВЦИОМ сообщалось, что малые города на территории России могут со временем вовсе исчезнуть из-за оттока населения. Однако сенатор назвал этот прогноз утопическим. По его словам, массового переезда жителей из малых городов не произойдёт, поскольку в них из поколения в поколение живут люди, ценящие свою историю и корни. Голов подчеркнул, что сохранение малых городов – это ещё и вопрос безопасности: огромная территория страны не должна превратиться в одну сплошную агломерацию.

«Мы для этого и работаем, чтобы как раз малые города не исчезли. И самое главное, там есть промышленные объекты, есть социальные объекты. И я думаю, что 100% они не исчезнут», – заявил сенатор.

Он также напомнил, что в России около 800 из примерно 1120 городов относятся к малым (с населением до 50 тыс. человек). По мнению парламентария, промышленные и социальные объекты – это каркас, который удержит людей на местах, и задача государства – создать условия для развития этих территорий.

Ранее Life.ru писал, что рынок ипотеки в России переживает переходный период – доля программ с господдержкой снижается, а объёмы выдачи семейных кредитов могут сократиться на 7–20%. Это создаёт дополнительные вызовы для жителей малых городов, где доступность жилья и так остаётся острой проблемой.