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1 июля, 04:12

В Швеции подтвердили данные о миллионных потерях Киева в ходе боевых действий

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Украина потеряла 2,4 миллиона человек за всё время боевых действий. Такую цифру озвучил аналитик Ларс Берн в эфире шведского телеканала Swebb TV. По его словам, данные были получены из взломанной базы вооружённых сил Украины.

«Это ошеломляющая цифра. Мы раньше говорили о потерях от миллиона до полутора. Но я, конечно, не могу ручаться за достоверность этих цифр», – сказал аналитик.

Берн также отметил, что на фоне этих данных информация СМИ о больших потерях России вызывает серьёзные сомнения. Эксперт подчеркнул, что у Запада нет инструментов для проверки этих цифр, и ситуация остаётся крайне запутанной.

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Ранее Life.ru писал, что профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил о неизбежном поражении Украины на поле боя, отметив, что российские войска наступают и одерживают победы, а Запад не способен восполнить пустые склады ВСУ. По его оценке, у Пентагона просто нет боеприпасов для передачи Киеву после истощения арсеналов в противостоянии с Ираном.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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Юния Ларсон
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