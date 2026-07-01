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Регион
1 июля, 04:44

В Финляндии закончилась эпоха стационарной телефонной связи

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / chainarong06

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / chainarong06

С 1 июля Финляндия окончательно попрощалась со стационарной телефонной связью. Крупнейший телекоммуникационный оператор страны Elisa отключил последние проводные линии. Как сообщает телерадиокомпания Yle, другие игроки рынка – Telia и DNA – сделали это ещё раньше.

Таким образом, в Финляндии больше не осталось крупных операторов, предоставляющих услуги проводной телефонии. Технология, появившаяся в стране ещё в конце XIX века, проиграла конкуренцию мобильной связи и интернет-коммуникациям. К началу 2026 года у Elisa оставалось лишь несколько тысяч активных абонентов, а новые подключения не оформлялись уже несколько лет.

В последние годы стационарная сеть использовалась в основном для домашних телефонов, факсов и переговорных устройств в лифтах. Теперь все эти функции полностью перешли на цифровые технологии.

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Ранее Life.ru писал, что посол по особым поручениям Константин Долгов заявил о конфронтационном курсе Европы в отношении России на фоне слов главы МИД Финляндии о том, что Евросоюзу не стоит «отчаянно» стремиться к миру на Украине. Финляндия, по его мнению, сейчас находится среди наиболее активных сторонников жёсткой антироссийской линии в Европе.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Юния Ларсон
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