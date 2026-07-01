Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачёв заявил, что к угрозам Владимира Зеленского в адрес Белоруссии следует относиться серьёзно. Так он прокомментировал недавние заявления украинского лидера о готовности отдать приказ об ударах по технике, которая, по его утверждению, размещена на территории Белоруссии вдоль границы с Украиной, если её не уберут в течение недели.

По оценке Косачёва, подобная риторика связана с попытками Киева демонстрировать контроль над ситуацией и сохранять политические позиции. Он также заявил, что Зеленский может рассматривать любые меры для удержания власти и «доказательства победы».

«Относиться нужно, разумеется, серьёзно, потому что Зеленский — человек, к сожалению, неадекватный, человек непредсказуемый, человек одержимый жаждой власти», — заявил сенатор.

Косачёв также прокомментировал утверждения о размещении на территории Белоруссии неких «ретрансляторов», назвав эти заявления преувеличенными и не отражающими реальной картины, по его словам.

Отдельно он напомнил о событиях 2020 года в Белоруссии, заявив, что тогда попытки дестабилизации, по его мнению, были «привнесены извне» и завершились неудачей. Сенатор отметил, что республика сохранила устойчивость, а любые новые попытки давления, как он считает, также не приведут к результату. Также Косачёв подчеркнул, что в случае военной агрессии Киева против Белоруссии Россия и Белоруссия ответят совместно.

«Вне всякого сомнения. Мы союзное государство… будет иметь дело с консолидированным отпором», — отметил он в интервью ТАСС.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что если бы Россия не отвела войска от Киева, то главаря киевского режима Владимира Зеленского не было бы. Он считает, что если бы наступление не остановили, украинские власти потеряли бы контроль над городом. Лукашенко назвал вывод войск попыткой найти мирный выход из конфликта.