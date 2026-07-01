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Регион
1 июля, 05:18

Украинцев насильно выселяют из многоэтажек под Черниговом для размещения ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ruslan Lytvyn

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ruslan Lytvyn

Украинская полиция принудительно выселяет жителей Черниговской области из многоэтажных домов, освобождая жильё для нужд ВСУ. Об этом сообщает телеграм-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск ВС РФ «Север».

По данным бойцов, в регионе формируют полицейские отряды, которые под видом эвакуации гражданского населения разыскивают уклонистов и дезертиров, а также заставляют людей освобождать дома для размещения украинских военных.

В некоторых многоэтажках жители верхних этажей уже получили предписания покинуть квартиры — предположительно, их освобождают для операторов БПЛА.

Новости СВО 1 июля: Пали Ровное и Лесное, штурм Николаевки, 150 боевиков полегло на Сумщине, Сырский в панике из-за прорыва РФ к Чернигову
Новости СВО 1 июля: Пали Ровное и Лесное, штурм Николаевки, 150 боевиков полегло на Сумщине, Сырский в панике из-за прорыва РФ к Чернигову

Ранее Life.ru рассказывал, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский начал готовить армию к наступлению российских войск на Черниговскую область. Военачальник предполагает, что удар может быть нанесён с территории Брянской области.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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