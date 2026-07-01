Украинская полиция принудительно выселяет жителей Черниговской области из многоэтажных домов, освобождая жильё для нужд ВСУ. Об этом сообщает телеграм-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск ВС РФ «Север».

По данным бойцов, в регионе формируют полицейские отряды, которые под видом эвакуации гражданского населения разыскивают уклонистов и дезертиров, а также заставляют людей освобождать дома для размещения украинских военных.

В некоторых многоэтажках жители верхних этажей уже получили предписания покинуть квартиры — предположительно, их освобождают для операторов БПЛА.

Ранее Life.ru рассказывал, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский начал готовить армию к наступлению российских войск на Черниговскую область. Военачальник предполагает, что удар может быть нанесён с территории Брянской области.