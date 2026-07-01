Токаев заявил о начале новой эры в Казахстане

1 июля вступила в силу новая конституция Казахстана. Президент страны Касым-Жомарт Токаев назвал это событие началом новой эры в истории республики и заявил о перестройке политической системы.

«Сегодня начинается новая эра в истории суверенного Казахстана. Мы выходим на магистральный путь поступательного прогресса, политических и экономических реформ, масштабной модернизации. Этот день знаменует собой кардинальную перестройку политической системы, трансформацию ключевых институтов государства и гражданского общества», — говорится в обращении главы государства к соотечественникам, опубликованном пресс-службой президента.

Он поздравил казахстанцев с «эпохальным событием» и напомнил, что 15 марта народ на референдуме сделал выбор, который определит развитие страны на десятилетия вперёд. Токаев выразил уверенность, что страна построит «справедливый Казахстан — государство равных возможностей».

Прежняя конституция действовала с 1995 года и за 30 лет неоднократно менялась. Новая версия предусматривает переход к однопалатному парламенту, введение поста вице-президента, реформу консультативных органов и другие изменения.

Напомним, что вчера Касым-Жомарт Токаев объявил о старте масштабной реформы системы госуправления с 1 июля. На заседании парламента он сказал, что предстоит «капитальный ремонт всего здания казахской государственности». Новая модель власти строится на принципе «сильный президент — влиятельный курултай — подотчётное правительство». При этом Казахстан остаётся президентской республикой.